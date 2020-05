Hiannick Kamba déclaré mort il y a quatre ans... et retrouvé vivant

L'histoire paraît incroyable, mais elle est pourtant bien vraie. Hiannick Kamba, ancien footballeur congolais de 33 ans, a été vu vivant, alors qu'il avait été déclaré mort quatre ans auparavant. L'ex-joueur du centre de formation allemand de Schalke 04, qui a notamment évolué avec Manuel Neuer, avait, soi-disant, perdu la vie lors d'un accident de voiture survenu en janvier 2016 en République du Congo. Oui, mais voilà, le quotidien Bild a prouvé que Hiannick Kamba était en vie et il l'a photographié dans la région de la Ruhr.

Aujourd'hui âgé de 33 ans, l'ancien sportif a changé de domaine d'activité. Il travaille comme technicien chimiste chez un fournisseur d'énergie, non loin de Gelsenkirchen, où il réside.

Selon le Bild, Hiannick Kamba se serait présenté en 2018 à l'ambassade d'Allemagne à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour rapporter que la déclaration de sa mort était fausse. Il avait alors dit aux autorités qu'il s'était retrouvé séparé de ses amis lors d'un voyage en janvier 2016, sans papiers, sans argent et sans téléphone. Après sa disparition, Hiannick Kamba avait été déclaré mort et son ex-femme avait touché une belle somme avec son assurance-vie. Cette dernière se retrouve accusée de fraude et Hiannick Kamba fait à présent office de témoin dans cette affaire qui comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Cette femme, qui est la mère de son fils de 10 ans, a rejeté les accusations dont elle fait objet. Reste encore à savoir comment elle s'est procuré les documents attestant de la mort supposée de son ex-mari ? Ont-ils été falsifiés en République démocratique du Congo ? L'enquête promet d'être longue...