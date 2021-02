Hillary Vanderosieren déjà enceinte de son 2e enfant ? Une vidéo sème le doute, elle s'explique

Sept mois après la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Milo, Hillary Vanderosieren et son fiancé Giovanni Bonamy s'apprêtent-ils à agrandir la famille ? La jolie blonde de 28 ans a semé le doute dimanche 14 février 2021, à l'occasion de la Saint-Valentin. Et pour cause, pour célébrer le jour de l'amour, elle a partagé une drôle de vidéo sur Instagram, à travers laquelle elle se met en scène avec Giovanni, dans leur lit. "La sister de Milo arrive bientôt @gioboyparis #SousLaCouette SaintValentin", a-t-elle légendé. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes interprètent cette publication comme l'officialisation d'une nouvelle grossesse !

Hillary a choisi de réagir mercredi 17 février 2021 en organisant une session questions/réponses avec ses abonnés. Et sans surprise, ils ont été nombreux à lui demander si elle était bien enceinte. "J'ai beaucoup cette question. Les gars, je suis grosse ???", a-t-elle donc fini par s'amuser. Plus sérieusement, elle a confié qu'il lui était pour l'heure impossible d'avoir un nouveau bébé : "Non pas du tout !!! Je dois attendre un an après la césarienne, du coup peut-être cet été, qui sait..." La patience est donc de mise pour le couple, et surtout pour Giovanni qui aurait apparemment hâte d'accueillir un nouveau membre dans sa famille. "Est-ce que baby numéro 2 est prévu pour bientôt ?", a-t-on questionné Hillary. Et pour elle de répondre : "C'est prévu dans la tête de Gio".

Il est toutefois bien vrai que la "soeur" de Milo va très prochainement débarquer à Dubaï où ils ont emménagé récemment. Il s'agit de Perle, le chihuahua du couple. "On a trop hâte !!! Toutes les démarches sont faites, on attend que ça ! Elle nous manque de fou !!!", a révélé Hillary.

Pour rappel, la jeune femme a vécu un accouchement compliqué pour son fils, né cinq jours après son terme. Après avoir tenté de provoquer sa naissance à deux reprises, en vain, il a été décidé de pratiquer une césarienne. "Les médecins arrivent, on ressent en nous la peur, le stress, beaucoup de peur pour le bébé. Après analyse du médecin, en une fraction de seconde, j'étais au bloc pour une césarienne, pour sortir notre petit Milo. Notre bébé est donc né sous césarienne, car le cordon était enroulé plusieurs fois autour du cou de Milo."