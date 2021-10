Hillary Vanderosieren : première image de son deuxième bébé, portrait craché de son fils Milo !

Il faut dire que la ressemblance est frappante ! Les deux frères semblent avoir, du moins à ce stade, les mêmes traits. Un constat fait par beaucoup en commentaires. "Même tête", lance l'heureux papa Giovanni Bonamy tandis que d'autres internautes estiment même que Milo et le bébé sont "de vrais jumeaux". Les fidèles followers d'Hillary Vanderosieren pourront ainsi confirmer ou non la ressemblance frappante dans les semaines à venir, lorsque la belle aura accouché de ce deuxième bébé.

En attendant, les futurs parents n'ont, aux dernières nouvelles, toujours pas trouvé de prénom à ce deuxième petit garçon. En octobre 2021, en interview pour Purepeople.com, la jeune femme évoquait "des idées". "Moi, je voulais un prénom un peu américain et Gio plutôt italien comme Milo. Du coup, on n'était vraiment pas d'accord. On aime Alessio, Roméo, Mateo... Des choses comme ça donc je pense que ce sera ce genre là", avait-elle lancé, sans toutefois en dire plus. Toutefois, une chose est sûre : ce deuxième bébé sera couvert d'amour dès sa naissance ! En effet, Hillary Vanderosieren a quitté Dubaï pour accoucher en France, où toute la famille pourra rencontrer le bébé.