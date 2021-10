Diaporama Hillary Vanderosieren : première image de son deuxième bébé, portrait craché de son fils Milo !

1 / 15 Hillary Vanderosieren : première image de son deuxième bébé, portrait craché de son fils Milo !

2 / 15 Exclusif - Hillary (enceinte), son fiancé Giovanni Bonamy et leur fils Milo à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres".

3 / 15 Exclusif - Hillary (enceinte) et son fiancé Giovanni Bonamy préparent l'anniversaire des un an de leur fils Milo et la baby shower de l'enfant à venir à La Brède, France, à l'occasion du tournage de l'émission "Mamans et Célèbres", qui sera diffusée le 13 septembre sur TFX.. Le 1er juillet 2021.

4 / 15 Giovanni Bonamy et sa fiancée Hillary Vanderosieren - Projection exceptionelle de "La Reine des Neiges 2 " au Grand Rex à Paris le 13 novembre 2019. © Veeren Ramsamy/Bestimage

6 / 15 Milo, le fils aîné d'Hillary Vanderosieren et Giovanni Bonamy, et son petit frère pas encore né sont de véritables sosies !

8 / 15 Hillary Vanderosieren au photocall de la soirée Tod's x Alber Elbaz "Happy Moment" au Palais de Tokyo à Paris, France, le 2 juillet 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

9 / 15 Hillary Vanderosieren à l'avant-première du film " Le Mans" au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris, France, le 6 octobre 2019. © Olivier Borde/Bestimage

10 / 15 Giovanni Bonamy et sa compagne Hillary Vanderosieren à l'avant-première du film " Le Mans" au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris, France, le 6 octobre 2019. © Olivier Borde/Bestimage

12 / 15 Hillary Vanderosieren au photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala" à l'hôtel Four Seasons George V à Paris, le 3 juin 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

