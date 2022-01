Hillary Vanderosieren : Son fils opéré du coeur et toujours hospitalisé, elle donne des nouvelles

Elle est comblée par son amoureux le mannequin Giovanni Bonamy et est l'heureuse maman de Milo (1 an et demi) et Matteo, né le 23 novembre 2021. L'année 2022 aurait dû commencer sur un nuage pour Hillary Vanderosieren. Mais cette nouvelle vie à quatre est entachée par les soucis de santé du petit dernier de la famille. En effet, Matteo a été hospitalisé et a subi une lourde opération du coeur en raison de deux malformations. Le bébé a même été en réanimation... Ce vendredi 14 janvier 2022, trois jours après la triste annonce, la jolie blonde donne des nouvelles.

L'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Les Ch'tis (W9) se saisit de son compte Instagram afin de répondre aux quelques interrogations de ses fidèles abonnés, inquiets pour le petit garçon âgé d'à peine quelques semaines. Depuis l'hôpital Haut-Lévêque à Bordeaux, Hillary Vanderosieren se livre, avec joie cette fois : "La bonne nouvelle du jour, c'est que nous venons de quitter la réanimation. Merci à toute l'équipe médicale qui a été juste incroyable, aux petits soins avec les patients et également avec les parents." Plus encore, la jeune maman indique que l'opération de son fils s'est "super bien passée".

Une réussite telle que le jeune Matteo saute une étape ! "On est trop contents. Du coup, nous ne sommes pas passés par la case soins intensifs. Nous devions normalement faire réanimation pendant quelques jours, soins intensifs pendant quelques jours et ensuite partir dans la chambre. Et là, nous sommes en chambre, s'exclame-t-elle, soulagée. Ça veut dire que l'état de Matteo est plutôt stable et qu'il récupère plutôt bien. Donc je suis super contente." Ouf !

Toujours en story sur le réseau social de partage d'images, Hillary Vanderosieren partage quelques photos de son bébé désormais sorti de réanimation. "Un parcours semé d'embuches. Notre fils est fort. Je suis très fière de lui. Il m'épate et se remet de jour en jour", écrit la jeune maman à propos de son petit guerrier. En bref, l'état de Matteo s'améliore. Une bonne voie pour un retour à la maison prochainement.