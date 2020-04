Holly Marie Combs : La star de Charmed en deuil, elle démonte Donald Trump

Alors que les Etats-Unis subissent très fortement la pandémie de coronavirus - à date, déjà 1 million de cas confirmés et 61 000 morts, l'actrice Holly Marie Combs est aujourd'hui en deuil. Elle a annoncé avoir perdu son grand-père à cause du Covid-19 et blâme Donald Trump pour ses propos et son inaction.

Lundi 27 avril 2020, sur Twitter, l'actrice américaine a annoncé la triste nouvelle à ses fans. "Mon grand-père est mort aujourd'hui. Il avait voté pour vous [le Parti Républicain, NDLR]. Il croyait en vous quand vous disiez que le virus n'était pas plus grave qu'une grippe. Il a cru chaque mensonge que vous avez marmonné et bafouillé. Il est mort aujourd'hui du Covid-19 un jour après son 66e anniversaire de mariage. Vous êtes une honte à la race humaine", a taclé Holly Marie Combs.

L'ancienne star de la série Charmed, dans laquelle elle interprétait le personnage de Piper Halliwell, réagissait suite à un tweet posté par le décrié président américain Donald Trump démentant avoir qualifié le coronavirus de fausse rumeur. "Je n'ai jamais dit que la pandémie était une rumeur ! Qui dirait une telle chose ? J'ai dit que les Démocrates qui ne veulent rien faire, réunis avec les grands médias partenaires, forment une fausse rumeur. Ils ont été dénoncés pour leur inaction et sont désormais embarrassés, ils ont même admis avoir eu tort, mais ils continuent de répandre des mensonges !", a écrit le 45e président des Etats-Unis, candidat à sa réélection et qui devrait affronter l'ancien vice-président démocrate Joe Biden.

Alors que des soutiens invétérés de Trump lui tombaient dessus, Holly Marie Combs a répondu du tac au tac. "Tolérance zéro pour les Trumpers. Zéro. Prenez-vous en à quelqu'un d'autre. Pas aujourd'hui Satan", a répondu l'actrice, également vue ces dernières années dans la série Pretty Little Liars.