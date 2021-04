How I Met Your Mother de retour : une célèbre actrice annoncée au casting

Annoncé depuis des années, le spin off de la série à succès, How I Met Your Mother, rendue célèbre par Neil Patrick Harris et Alyson Hannigan, va enfin voir le jour ! Une grande nouvelle pour les fans de la sitcom que l'on a souvent comparée à Friends à ses débuts, avant qu'elle ne gagne ses lettres de noblesse et se trouve un public fidèle.

En plus de l'annonce de ce nouveau projet qui devrait s'intituler How I Met Your Father, les producteurs ont également eu la bonne idée d'en dire un peu plus sur le casting de la série, qui devrait compter dans ses rangs une star bien connue des téléspectateurs nés dans les années 90.

En effet, l'actrice et chanteuse Hilary Duff est associée au projet ! Elle devrait même être l'actrice principale de la série, qui sera lancée sur la plateforme de vidéo à la demande Hulu. L'interprète de Lizzie McGuire n'a d'ailleurs pas tardé à réagir à la nouvelle.

Elle affiche sa joie sur Instagram

Incapable de contenir son excitation, la jeune femme de 33 ans, qui vient d'être maman pour la troisième fois, a posté une vidéo dans laquelle elle explique la joie immense qu'elle ressent. "C'est le grand jour, la nouvelle est sortie. Je vais tourner dans How I Met Your Father dans le rôle de Sophie. Je suis vraiment excité de commencer", a-t-elle déclaré à ses plus de 16 millions d'abonnés. Elle remercie les producteurs et Hulu pour l'opportunité qu'il lui donne avant de conclure en s'adressant à ses fans : "Je me sens vraiment bénie et j'ai hâte d'y être. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi".