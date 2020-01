Hugh Jackman en deuil : il pleure un homme important dans sa vie

Hugh Jackman a perdu un ami et un atout précieux dans sa carrière. L'acteur de X-Men a rendu hommage à Lisle Jones, son professeur d'art dramatique et sa "plus grande influence". Il est décédé le 26 décembre à Melbourne à l'âge de 89 ans.

"La semaine dernière, j'ai perdu un ami cher et certainement la plus grande influence dans ma vie d'acteur, sur et en dehors de la scène, Lisle Jones", écrit l'acteur australien de 51 ans. "Je ressens une immense gratitude envers lui en tant qu'enseignant et en tant que mentor. Son amour profond pour le métier d'acteur était palpable, sa générosité inégalée. Lisle nous manquera énormément, mais laisse derrière lui un héritage et des connaissances qui seront transmis aux générations d'acteurs à venir." Et de conclure : "Il a dit un jour : 'N'importe qui sur cette planète, quand tout va bien, peut être un grand acteur. Ces trois prochaines années représentent environ 90% de ce temps.'"

Lisle Jones a supervisé la Western Australian Academy of Performing Arts (WAAPA) pendant douze ans. Il a pris sa retraite après l'obtention du diplôme de Hugh Jackman, en 1995. Il a ensuite déménagé de Perth à Melbourne, où il a pris un repos bien mérité. Depuis, son poulain a eu une carrière incroyable, propulsé sur le devant de la scène et crédité de grands rôles.

Pour autant, il a marqué à tout jamais la WAAPA. Le doyen actuel, David Shirley, a présenté ses condoléances et ses respects à cet homme qui a fait l'histoire de l'université. "Très triste d'apprendre la disparition de Lisle Jones, l'ancien responsable des cours d'art dramatique, qui est mort tôt ce matin à Melbourne. Un excellent professeur et un homme aimé qui manquera à tant de personnes. Repose en paix, Lisle."