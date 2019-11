Hugo Clément bientôt papa : rares confidences sur l'arrivée du bébé

Le 26 novembre 2019, Hugo Clément débarquera pour la première fois en prime time sur France 2. Le journaliste présentera enfin ses reportages coup de poing aux téléspectateurs. Pour démarrer en force, son émission baptisée Sur le Front sera consacrée aux océans. En effet, depuis plusieurs années maintenant, Hugo Clément use de son métier pour lancer des cris d'alarme autour de l'écologie.

Un sujet qui le touche d'autant plus maintenant qu'il va devenir papa. Et oui, d'ici quelques semaines, l'ancien protégé de Yann Barthès accueillera son premier enfant avec sa compagne Alexandra Rosenfeld, laquelle entamera très bientôt son congé maternité.

Interrogé par Télé Star, Hugo Clément explique pourquoi son engagement environnemental est plus que jamais sa priorité. "J'ai envie que mes enfants vivent sur une planète habitable, qu'ils puissent profiter d'un week-end au parc, qu'ils vivent l'amour, l'amitié. Je n'ai pas envie d'un monde hostile pour mes gamins. Le fait d'attendre un enfant renforce ma volonté d'agir". Et d'ajouter avec plus de légèreté : "Mais je ne vais pas en faire six ou sept non plus !"

Si la situation du monde l'inquiète beaucoup, Hugo Clément n'en est pas moins un homme heureux. Très amoureux de son ancienne reine de beauté, il partage régulièrement des photos de leur bonheur. L'occasion de remarquer qu'il manie désormais avec brio l'art des réseaux sociaux. Nos confrères de Télé-Loisirs se sont ainsi demandés s'il n'était pas devenu un "people" comme les autres. "On le fait comme un couple amoureux de 30 ans qui met des photos sur les réseaux parce qu'il n'a pas de raison de se cacher. Ce n'est pas plus réfléchi que ça !", se défend-t-il.

Des interviews a retrouver en intégralité dans les prochains numéros de Télé Star et Télé-Loisirs, en kiosque dès lundi 18 novembre 2019.