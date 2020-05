Hugo Clément : Sa famille gravement menacée, il ne compte pas en rester là

Les réseaux sociaux sont la porte ouverte à tout type de dérapage, avec l'impression que tout peut-être dit sans menace de sanctions. Hugo Clément a prouvé que tout ne peut pas, et ne doit pas, être permis.

Aux premières heures du jeudi 5 mai, le journaliste de 30 ans et compagnon d'Alexandra Rosenfeld a reçu des menaces de la part d'un homme disant : "Hugo Clément, le mec qui nous fait croire qu'il lutte pour des causes respectables dans le monde entier mais au final, c'est juste un missionnaire de Macron. Tu ne mérites pas ce que tu as, c'est pas bien de faite chanter les autres. Fais gaffe, je t'observe." Mais l'homme en question ne s'est pas arrêté là et a écrit un autre menace allant encore plus loin : "D'ailleurs, ta femme et tes gosses, je les observe bien." C'est cette partie qui a fait sortir Hugo Clément de ses gonds.

Dans ses stories Instagram, le papa de la petite Jim, 4 mois, a fait part de sa révolte contre ce genre de comportement. "Ça, impossible de laisser passer", a-t-il écrit, ajoutant qu'il envisageait de porter plainte contre l'auteur des menaces, dont il a dévoilé le pseudo Instagram. Il a alors demandé de l'aide à sa communauté, pour trouver le nom et l'adresse de l'homme en question. La mobilisation a été grande et active et a très rapidement permis de trouver les réponses nécessaires.

Hugo Clément est habitué aux critiques que lui valent son exposition et sa notoriété, mais certaines limites ne doivent pas être dépassées. "Comme tout le monde sur les réseaux sociaux, il m'arrive parfois de recevoir des messages désagréables. Ça, ce n'est pas grave, c'est le jeu. Et puis, il y a les menaces à peine voilées, a-t-il réagi dans ses stories. Quand elles me visent uniquement moi, je laisse souvent couler... En revanche, certains se sentent souvent autorisés à évoquer ma famille dans des messages menaçants, parfois publiquement."

Ceux qui souhaiteraient s'en prendre à Hugo Clément et à sa famille savent dorénavant à quoi ils s'exposent...