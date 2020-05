Alexandra Rosenfeld topless : Hugo Clément ravi de l'immortaliser

Alexandra Rosenfeld se déshabille... L'ancienne Miss France n'a décidément pas froid aux yeux. Ce week-end, elle a replongé dans ses souvenirs de mannequin et a régalé les internautes avec un photoshoot dans son plus simple appareil. Du moins, c'est plutôt son compagnon Hugo Clément qui leur a fait ce cadeau. En effet, le journaliste de 30 ans s'est improvisé photographe le temps d'une balade dans la nature avec la maman de sa fille Jim. Une balade lors de laquelle Alexandra Rosenfeld a fait tomber le haut.

Sur le cliché partagé sur le compte Instagram d'Hugo Clément, la belle brune apparaît de dos, en pleine contemplation du paysage qui se présente à elle au loin. Topless, elle dévoile ainsi sa silhouette impeccable et impressionnante un peu plus de quatre mois après la naissance de son deuxième enfant. "Fleur des champs", légende son chéri amoureux. Les internautes ont été ravis de pouvoir admirer son corps de rêve, en témoignent les commentaires : "Touchante cette photo ! Pleine de subtilité et de sensualité", "Une fleur parmi les fleurs", "Wahou elle est vraiment magnifique", "Que la nature est belle...", "Et dire qu'elle vient d'accoucher", peut-on lire entre autres.

Et il est vrai qu'il est difficile de croire qu'en janvier dernier, Alexandra Rosenfeld agrandissait sa famille avec Jim, dix ans après l'arrivée de son aînée Ava dans sa vie. La jolie brune de 33 ans n'a donc pas perdu de temps pour retrouver sa ligne et ainsi se délester des 10 petits kilos pris durant sa grossesse. Sur ses réseaux sociaux, elle n'hésite d'ailleurs jamais à mettre en avant son ventre plat et ses abdos en béton. De quoi susciter parfois la jalousie, même de la part de ses copines. "Prête-moi ton corps pour 2 semaines stp", lui a notamment demandé avec humour Hapsatou Sy sous sa dernière publication. Si seulement c'était si simple !