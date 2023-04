Hugo Manos apparaît le visage déformé : "Ça va être l'enfer !"

Hugo Manos prend soin de son physique et ne le cache pas. Souvent à la salle de musculation ou dans sa salle de bain, le compagnon de Laurent Ruquier partage son quotidien avec ses abonnés. Mais il n'hésite pas non plus à se dévoiler sous des jours un peu moins avantageux, comme ce jeudi 6 avril 2023 où il est apparu le visage déformé en story Instagram.

Face caméra et capuche sur la tête, l'ancien chroniqueur de TPMP People a expliqué les causes de cette bouche bizarrement gonflée avec beaucoup d'humour. "Bonjour mes petits pouppinets ! Alors voilà j'ai fais une anesthésie de la mâchoire dans le cadre de mon traitement Invisalign et je voulais savoir si quand je parle, parce que là j'ai un rendez-vous très important, et donc est-ce que quand je parle ça se voit que quelque chose ne va pas au niveau de ma bouche ? Je vous pose la question !", a-t-il demandé en zoomant soudainement sur sa bouche complètement tordue. Quelques minutes plus tard, le mannequin et influenceur a de nouveau posté une vidéo de lui marchant dans la rue et s'exprimant face caméra. La bouche toujours aussi déformée, assure-t-il d'un ton ironique : "Je suis désolé mais je suis presque sûr mais sûr que ma bouche ne part pas du tout en cacahuètes... C'est presque une certitude !", a-t-il ensuite lancé en tournant la tête.

Ça va être l'enfer !

Si cette déformation est totalement sans risques et s'est rapidement atténuée, si bien qu'Hugo Manos a de nouveau retrouvé une bouche normale aujourd'hui, sa soirée a été drôlement impacté. En effet, avec des lèvres aussi gonflées, l'homme de 34 ans a eu bien du mal à effectuer des activités banales, comme manger. Quelques heures après ses premières stories, il a publié une nouvelle vidéo. Cette fois, on peut l'apercevoir chez lui, une fourchette à la main, en train de mâcher péniblement son repas. "Je suis obligé de manger comme ça...", explique-t-il en ressortant exagérément sa lèvre du bas. "Sinon je me mords en fait, mais je le sens pas... Ce qui fait que quand l'anesthésie va partir, ça va être l'enfer ! Donc je suis obligé de manger comme ça. Voilà... putain", a-t-il lâché l'air pensif.

Heureusement pour lui, ce petit problème n'a été que de courte durée !