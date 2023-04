Diaporama : Hugo Manos apparaît le visage déformé : "Ça va être l'enfer !"

Récemment il a décidé d'entamer un traitement correctif pour son sourire. Exclusif - Hugo Manos en backstage de l'émission TPMP People présentée par M.Delormeau et diffusée sur C8 le 14 mai 2022, à Paris, France, le 13/05/2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Il a donc dû subir une anesthésie de la machoîre et s'est affiché avec la bouche quelque peu déformée sur Instagram. Hugo Manos sur Instagram. © Instagram

Heureusement, le problème a rapidement été réglé et Hugo Manos a aujourd'hui retrouvé une bouche normale. Exclusif - Hugo Manos pose lors de L'enregistrement de l'émission Chez Jordan présentée par jordan de Luxe à Paris le 4 mai 2022. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

14 / 21