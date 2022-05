Hugo Manos, un escort ? Le compagnon de Laurent Ruquier réplique cash et s'explique

C'est en février dernier que Laurent Ruquier et Hugo Manos ont officialisé leur couple, après des mois à s'afficher en duo complice sur les réseaux sociaux. En réalité, les amoureux sont ensemble depuis bientôt cinq ans, n'en déplaise aux mauvaises langues. Car, rappelons-le, l'animateur de France 2 a 59 ans et le charmant brun est âgé de 34 ans. Cette différence d'âge de 25 ans fait jaser. Certains estiment qu'Hugo Manos est là pour l'argent, la gloire. D'autres avancent même qu'il est en fait un gigolo. Libération dresse son portrait ce mercredi 25 mai 2022, et c'est l'occasion pour lui de répondre aux rumeurs.

Sous les vidéos du couple, postées notamment sur TikTok, les commentaires fusent. Le chroniqueur de Matthieu Delormeau dans TPMP People (C8) serait un escort, un gigolo, un profiteur. Sur le réseau social, il n'hésite pas à répondre de manière drôle, ironique et très directe à ses détracteurs. "Les vipères sont surtout des hommes gay", regrette-t-il auprès de Libération. Et de s'expliquer sur sa situation : "J'ai toujours travaillé, j'étais propriétaire à 23 ans. J'ai toujours voyagé, mais je ne vais plus dans les mêmes hôtels."

Autre précision : Hugo Manos n'a jamais couru derrière la célébrité. Il y a bien des années, son bac en poche, le charmant brun au corps d'athlète rêvait d'être steward chez Air France. Finalement, il devient vendeur dans une boutique Claudie Pierlot, avant d'en ressortir comme directeur régional. En 2016, il tente une nouvelle expérience. Ce féru de sport lance, avec deux amis, un concept de salle de fitness spécialisée dans l'électrostimulation. C'est dans l'une de ces trois salles situées en région parisienne – l'une d'entre elles, celle d'Aulnay-sous-Bois, a mis la clé sous la perte en pleine période de Covid-19 – qu'un client lui parle télé. NRJ12 "cherche un Grec" : Hugo Skliris devient Hugo Manos, parrain des Anges de la télé-réalité. Un an plus tard, il rencontre Laurent Ruquier sur Instagram et depuis, le couple file le parfait amour et envisage même, peut-être, de devenir parents...