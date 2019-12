Ibrahim Diarra : Mort du rugbyman à 36 ans, un sourire inoubliable

Ibrahim Diarra avait porté une fois le maillot des Bleus en 2008, contre l'Italie, lors d'une rencontre du Tournoi des six nations. Révélé à Montauban (2005-2009), il avait terminé sa carrière par deux saisons presque blanches à Pau (2016-2017), puis Lavaur (2017-2018). Au total, le sportif a disputé quelque 180 matches de Top 14, la grande majorité avec Castres.

Le directeur du rugby du Racing 92 Laurent Travers, resté proche d'Ibrahim Diarra, qu'il avait entraîné à Montauban puis Castres, a salué la "joie de vivre" de son ancien joueur. "Il amenait du rire, du soleil. Et il donnait tout sur le terrain", a déclaré Travers, contacté par l'AFP.

De son côté, Pierre-Yves Revol, président du Castres Olympique, a déclaré dans un communiqué publié sur le site officiel du club : "Ibrahim Diarra a été un formidable joueur au CO [Castres olympique NDRL] et l'un des grands artisans de notre titre de 2013. Au-delà, il nous a marqués par son immense générosité, sa bonne humeur communicative, son sourire généreux et ses yeux toujours pétillants. Il était resté proche du club, avec lequel il a préparé sa reconversion. Notre directeur Matthias Rolland, qui a été son coéquipier à Montauban et à Castres, s'occupait de lui comme un frère. Nous aiderons sa famille à organiser ses obsèques au Sénégal et nous partageons son immense peine."