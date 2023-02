Ici tout commence : Une actrice révèle être en couple et dévoile l'incroyable et luxueux cadeau de son compagnon

Ce mardi 14 février, il y a de l'amour dans l'air sur les réseaux sociaux. En ce jour de Saint-Valentin, nombreux sont les couples à se clamer leur amour. L'une des actrices d'Ici tout commence (TF1) a révélé qu'elle était en couple. Et, par la même occasion, elle a dévoilé l'incroyable cadeau que lui a fait son compagnon.

Quand il s'agit de dévoiler ses vacances de rêve ou évoquer sa carrière, Pola Petrenko n'a aucun souci. En revanche, la belle blonde est plus discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais ce mardi 14 février 2023, elle a fait une exception pour la Saint-Valentin. Le bonheur était immense, elle a donc voulu le partager avec sa communauté Instagram. "Je voulais dire merci au destin de m'avoir permis de te rencontrer... après toute la souffrance que j'ai traversé l'année dernière, la vie a décidé de me présenter la plus belle personne que je connaisse. Tu es juste épatant de bonté, d'amour, de gentillesse, et des autres mille qualités qui te caractérisent", a écrit la belle actrice.

Incroyable surprise

Ce n'est pas tout. Pola Petrenko a également posté une légende en anglais. Elle a fait savoir que son compagnon lui avait fait un incroyable cadeau pour la Saint-Valentin. "Tu es le meilleur mais ce n'est pas une nouvelle. Je n'ai jamais su à quel point deux personnes pouvaient s'aimer jusqu'à ce que je te rencontre, ma moitié manquante", peut-on aussi lire. Afin d'illustrer sa publication, la jeune femme a posté plusieurs photos. Sur la première, elle renifle un beau bouquet de roses rouges. Sur les suivantes, elle pose devant une belle voiture, une Lamborghini URUS si l'on en croit l'un des commentaires. Une belle et grosse surprise donc.