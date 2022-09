Ici tout commence : Une scène de sexe inattendue et diffusée en direct provoque le malaise

Malgré ce petit bad buzz, Ici tout commence continue d'enregistrer des scores d'audience chaque soir de la semaine. Et en dépit des départs répétés d'acteurs principaux. Tout récemment, Rebecca Benhamour, l'interprète de Célia Gaissac, annonçait par exemple son départ du show de TF1. "Chers tous. Merci beaucoup pour ces deux ans où vous m'avez donné beaucoup d'amour, apporté beaucoup de soutien. Sans vous, je pense que je n'aurais pas été aussi présente dans la série, donc c'est grâce à vous. J'espère vous retrouver. Peut-être sur d'autres projets ou peut-être pas", avait-elle écrit sur Instagram, précisant qu'il n'était pour l'heure "pas prévu" que son personnage fasse un retour dans la série.

Auparavant, c'était la comédienne Sarah Fitri qui quittait le feuilleton, elle aussi présente depuis le lancement en 2020. Elle prêtait ses traits au personnage de Marta. Qu'à cela ne tienne, les producteurs d'Ici tout commence savent bien comment se renouveler et font pour cela régulièrement appel à de nouvelles recrues, comme un acteur vu dans Emily in Paris ou d'autres qui sont passées par Plus belle la vie.