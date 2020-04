Ifè (The Voice) : Son frère mort noyé, il évoque ses "envies de meurtre"

Samedi 4 avril dernier, la première soirée des KO a eu lieu dans The Voice. C'est Marc Lavoine qui a ouvert le bal et a dû se détacher de quatre de ses talents sur sept. Parmi les chanceux à avoir décroché son ticket pour la demi-finale au Palais des Sports figure Ifè. À 27 ans, ce jeune homme originaire du Bénin et étudiant aux Beaux-Arts de Paris fait l'unanimité depuis son arrivée dans l'aventure. Sa gestuelle, sa voix et sa personnalité bouleversent les coachs à chacun de ses passages. Chouchou de Marc Lavoine, mais aussi du public, il s'est imposé samedi dernier sur la chanson Glory Box de Portishead.

Un morceau qui lui colle à la peau puisqu'il raconte les passages sombres de la vie d'une personne. Un écho assourdissant à sa propre expérience, lui qui a perdu son frère, comme il a pu le confier à nos confrères de Gala. "Ça m'a ramené à une scène spécifique que j'ai vécue, celle du jour où j'ai senti que mon petit frère n'allait pas revenir en vie. Ce jour-là, je me suis retrouvé dans sa chambre. J'étais tout seul, à genoux, les yeux fixant le plafond et je crois que ça a été les deux heures les plus sombres de mon existence", raconte-t-il. À cette période, Ifè se perd alors dans un tourbillon de sentiments, un message qu'il a pu faire passer à travers sa prestation. "Le texte parle aussi d'envies de meurtre et ça fait partie des choses que j'ai ressenties."

Emporté par le courant, il est mort noyé

C'est en 2016 qu'Ifè est abattu par le décès de son frère cadet, Marc-Hervé. Ce dernier a perdu la vie dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 22 ans. "Il était à l'arrière et le conducteur, alcoolisé, a perdu le contrôle du véhicule au niveau d'un pont. Les trois autres personnes qui étaient dans la voiture ont pu s'en sortir. Le corps de mon frère, lui, a été emporté par le courant, il est mort noyé...", se souvient-il avec émotion.

Ifé était déjà passionné de musique à cette époque, et celle-ci s'est révélée salvatrice dans les moments les plus difficiles de sa vie. Aujourd'hui, chacune de ses performances est un hommage à son frère. "Entre 2013 et 2014, on a commencé à faire de la musique ensemble. Il m'a aussi insufflé l'esprit hip-hop. Une fois que ce drame est arrivé, la musique m'a accompagné, que ce soit en l'écoutant ou en la pratiquant." Un art qu'il maîtrise aujourd'hui à la perfection et qui pourrait bien faire de lui le prochain gagnant de The Voice...