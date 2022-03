Ilona Smet enceinte : son ventre rond a bien poussé, elle le prouve avec une photo !

Dans quelques mois, la célèbre famille Smet va s'agrandir. Ilona Smet, fille de David Hallyday et Estelle Lefébure et petite-fille de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, attend son premier enfant. Une grande et heureuse nouvelle que le mannequin de 26 ans avait choisi d'annoncer sur Instagram.

C'est sur ce même réseau social que la future maman a dévoilé l'avancée de sa première grossesse. Jeudi 17 mars 2022, la grande soeur d'Emma Smet a publié une photo d'elle dans sa story, se montrant de profil, dans une salopette en jean, un tee-shirt et une veste kaki (voir notre diaporama). Ce selfie prouvant que son baby bump s'est bien arrondi en l'espace de quelques semaines a été visiblement été pris dans une salle de bain.

Cette nouvelle photo d'Ilona Smet enceinte intervient alors que la future maman vient de se confier pour la toute première fois sur sa grossesse. C'est auprès du magazine Grazia qu'elle a exprimé son bonheur d'attendre son premier enfant. "On souhaitait partager cette merveilleuse nouvelle. Cela fait longtemps que j'avais envie de fonder une famille. On est sur un nuage", a-t-elle expliqué. Comme toutes les futures mamans, Ilona Smet est impatiente de pouvoir faire la connaissance de ce petit-être qui grandit en elle depuis plusieurs mois déjà. "J'ai hâte, a-t-elle poursuivi. Savoir qu'un second coeur bat en moi, c'est un ressenti à part, une expérience unique. Comme un monde inconnu".

Ce bébé est le fruit de l'amour d'Ilona Smet pour Kamran Ahmed, l'homme à qui elle est fiancée depuis en septembre dernier. Tous deux sont en couple depuis de nombreuses années. Ils se sont rencontrés alors qu'ils sortaient à peine de l'adolescence. Une rencontre sur laquelle Ilona Smet était revenue en 2017 auprès de Paris Match. "Nous nous sommes rencontrés dans le sud de la France alors que j'étais encore au lycée. J'avais 17 ans et j'étais en terminale. Lui en avait 18 et venait d'avoir son bac", avait-elle alors partagé. Très vite, Ilona a vu que cela allait être sérieux avec son amoureux : "Il était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction. J'ai envie de stabilité, d'une histoire d'amour qui dure toute la vie." Et cette belle histoire d'amour est bien partie pour durer...