Ilona Smet enceinte : ventre bien rond, robe rouge et baiser à son fiancé pour la Saint-Valentin

Voilà des amoureux plus qu'heureux ! Dans quelques mois, Ilona Smet et Kamran Ahmed deviendront parents pour la première fois, une grande nouvelle officialisée il y a quelques jours sur Instagram.

Comme de nombreux couples, la fille de 26 ans d'Estelle Lefébure et David Hallyday a célébré la Saint-Valentin lundi 14 février 2022. Le mannequin a immortalisé ce jour placé sous le signe de l'amour avec une photo publiée dans sa story (voir le diaporama). La future maman s'est dévoilée dans une robe rouge moulante en dentelle épousant son ventre rond. Elle embrasse tendrement son fiancé.

C'est le 5 février dernier qu'Ilona Smet avait révélé au monde entier être enceinte de son premier enfant. "Notre coeur s'agrandit. Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s'annonce. Over the moon excited to announce we are having a BABY. Our little angel is already so loved", avait écrit la grande soeur d'Emma Smet en légende de deux photos en noir et blanc d'elle et son fiancé. Comblés par cette belle nouvelle, Estelle Lefébure et David Hallyday n'avaient pas manqué de réagir. Bien que divorcés depuis le début des années 2000 (ils ont été mariés de 1989 à 2001), la comédienne et comédien et le chanteur, tous deux âgés de 55 ans, sont restés en très bons termes.