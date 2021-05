Imen Es est maman ! La chanteuse annonce la naissance surprise de son premier enfant

Surprise ! La chanteuse Imen Es vient de donner naissance à son premier enfant. La jeune interprète de 22 ans a profité d'une grossesse en toute discrétion, avant de finalement partager cet heureux événement avec ses fans. Le 8 mai 2021, la jolie brune s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer la venue au monde d'un petit garçon.

Visiblement, Imen Es n'a pas pu dévoiler sa grossesse à ses fans comme elle l'aurait aimé... "Il y a quelques jours on m'a volé un moment très important pour moi, un moment que j'attendais depuis maintenant 9 mois, a-t-elle d'abord écrit, en légende d'une photo d'elle avec un ventre bien rond. C'était une surprise pour beaucoup d'entre vous mais on m'a privé de ce joli moment entre ma communauté et moi." L'acolyte d'Amel Bent sur la chanson Jusqu'au bout explique qu'elle a "préféré rester dans le silence et attendre le jour J" avant de révéler son "plus beau secret" : "Il était important pour moi et aussi pour mon mari de garder ça privé jusqu'au bout."

Samedi 8 mai, le bébé est finalement né, pour le plus grand bonheur de ses parents. "Tu as enfin vu le jour. Après 22 ans de vie, je donne enfin à mon tour la vie, 9 mois que je vis avec 4 poumons et 2 coeurs... Mon fils tu as volé le coeur de papa et maman le jour de ta naissance. 08/05/2021, le plus beau jour de toute ma vie."