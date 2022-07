Improbable ! Après les scandales, Kevin Spacey réapparaît en soirée... avec Jean-Edouard de Loft Story !

Lorsque l'on évoque Jean-Edouard Lipa, ancien candidat du Loft, c'est souvent pour parler d'une séquence mémorable, inoubliable même vingt ans plus tard, celle d'un rapprochement dans la piscine avec Loana. Mais le quadragénaire a en fait mille autres cordes à son arc et avait bien caché à son public qu'il était si proche de stars hollywoodiennes !

En effet, ce mercredi 27 juillet 2022, ses fans ont eu la surprise de le voir poser avec Kevin Spacey, en marge de la fête d'anniversaire de l'acteur organisée dans la galerie Dior par celui qui est devenu DJ, photographe et consultant. Et la légende ne laisse pas de place au doute : "Avec l'ami et le boss Kevin Spacey", a-t-il écrit, rendant donc officielle une amitié plutôt inattendue entre eux. Vêtu d'un costume violet, l'acteur semble en tout cas très souriant, sûrement heureux d'être à Paris auprès de proches après des moments plus difficiles ces derniers jours.