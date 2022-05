Kevin Spacey accusé d'agressions sexuelles par trois hommes, l'acteur déchu inculpé !

L'acteur américain Kevin Spacey a été inculpé de quatre agressions sexuelles contre trois hommes, a annoncé jeudi le Crown prosecution service (CPS), le parquet britannique. "Le CPS a autorisé des poursuites pénales contre Kevin Spacey, 62 ans, pour quatre chefs d'agression sexuelle contre trois hommes", a déclaré Rosemary Ainslie, cheffe de la division spéciale des crimes du CPS dans un communiqué, rapporte l'AFP.

"Il a également été accusé d'avoir poussé une personne à participer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement", a-t-elle ajouté, précisant que ces accusations "font suite à un examen des preuves recueillies par la police métropolitaine dans son enquête". Les faits reprochés couvrent une période allant de mars 2005 à avril 2013. Deux inculpations visent des faits d'agression sexuelle en mars 2005 à Londres sur un même plaignant. Une autre agression sexuelle concerne un second plaignant en août 2008, également concerné par la participation à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

Enfin, Kevin Spacey est inculpé d'une quatrième agression sexuelle sur un troisième plaignant en avril 2013 dans le Gloucestershire (sud-ouest de l'Angleterre). La police de Londres avait ouvert une enquête après avoir reçu des plaintes d'agressions sexuelles contre l'acteur, dont certaines auraient été commises dans le quartier de Lambeth à Londres, où se situe le théâtre Old Vic, dont il fut directeur artistique entre 2004 et 2015.

l'acteur Anthony Rapp d'avoir tenté d'abuser de lui alors qu'il n'avait que 14 ans . Après cette première accusation, les langues se sont déliées et l'ensemble du showbusiness a dénoncé son comportement toxique.

Peu de temps après le début de l'affaire, il est lâché par Netflix dont il est le héros de la série House of Cards. Même chose côté cinéma, il est alors zappé du film Tout l'argent du monde, pourtant déjà tourné, et remplacé à la dernière minute par Christopher Plummer. Il a par la suite été lâché par son agent et le reste d'Hollywood.