Inès de la Fressange : Botox, lifting ? Le top model a fait son choix

Cheveux blancs, chute de cheveux, rides : certaines stars assument, d'autres camouflent ! Inès de la Fressange a choisi son camp. Hors de question pour la muse du défunt Karl Lagerfeld de subir des injections ou une opération de chirurgie esthétique.

C'est à Voici qu'Inès de la Fressange a confié sa crainte des seringues et du bistouri. Le top model de 62 ans a parlé beauté avec le magazine et fait un aveu : "J'ai peur du Botox et des liftings, je n'ai rien fait de tout ça, j'essaye juste de préserver ma peau." Pour cela, Inès a sa routine. Elle se maquille "tous les jours, même le dimanche", et s'applique ses produits préférés Chanel et Guerlain pour avoir bonne mine.

Le soleil pourrait également figurer dans la liste des must beauté d'Inès de la Fressange. La star s'en est largement imprégnée lors de ses vacances en Inde au mois de mars, après la Fashion Week de Paris et juste avant le début du confinement décrété contre la propagation du coronavirus.

Elle a ensuite posé ses valises dans le Sud de la France et séjourne présentement à Saint-Tropez, dans le Var. Ses photos réveillent chez ses près de 350 000 abonnés Instagram une envie urgence de départ en vacances !