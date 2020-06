Inès (koh-Lanta) porte plainte : ceux qui l'ont menacée bientôt identifiés !

On peut dire que Koh-Lanta 2020 était une édition passionnante. Entre Joseph qui a éteint le feu avant d'être évincé, les trahisons et les éliminations surprises, les téléspectateurs de TF1 étaient au rendez-vous chaque vendredi pour découvrir les aventures de Claude Dartois, Naoil Tita et les autres. Mais certains étaient un peu trop passionnés, au point d'avoir un comportement extrême. Certains candidats, parmi lesquels Inès Loucif, ont été victimes de violentes attaques sur les réseaux sociaux. Un sujet que la finaliste a abordé lors de son interview accordée à Purepeople.

A la suite de l'élimination de Sam, Inès a reçu des critiques virulentes, mais aussi des menaces de mort et de viol. La raison ? Elle avait voté contre le jeune homme de 19 ans. Choquée et apeurée, elle avait pris la décision de porter plainte contre ses détracteurs, une initiative qu'a aussi prise la société de production ALP, de même que Régis, qui a vécu la même situation. Depuis, la belle infirmière de 26 ans a eu des nouvelles du système judiciaire. "J'ai eu une réponse aujourd'hui, je suis très contente. Instagram a répondu au procureur de la République et à mon avocat. Ce matin à 11h30, on m'a dit qu'Instagram leur avait répondu et donné toutes les informations pour que les identités soient révélées et que la police puisse faire son travail. Je suis très contente car je sais que les démarches avec les réseaux sociaux peuvent être très longues. Mais là d'avoir eu ce mail aujourd'hui, ça m'a fait un bien fou", nous a révélé Inès.

Si la situation s'était améliorée ces dernières semaines, cela a repris de plus belle lors de la finale "quand Claude est tombé" des poteaux : "J'ai reçu 36 000 insultes, dont 'sale p***, tu as volé la victoire à Claude". Comme si j'étais allée dans l'eau et que je l'avais poussé pour qu'il tombe." Fort heureusement, Inès va enfin pouvoir souffler prochainement, car la Police nationale s'occupe bel et bien de cette affaire. Ce lundi 8 juin, en story Insta, elle a dévoilé la réponse qu'elle a reçue des autorités. "Je viens vers vous pour vous indiquer que j'ai reçu la réponse d'Instagram m'indiquant certaines informations concernant les pseudos des mis en cause et je pense être dans la capacité d'identifier une majorité, voire la totalité des personnes à l'origine des messages", peut-on notamment lire. De quoi dissuader les internautes qui comptaient encore s'en prendre à elle et probablement faire trembler ceux qui sont déjà passés à l'action.