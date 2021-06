Inès Loucif (Koh-Lanta) volée à sa porte d'entrée : elle se confie sur sa mésaventure et fait réagir son ex

Inès Loucif ne s'attendait certainement pas à ça. Toujours en vadrouille à droite, à gauche, l'ancienne candidate de Koh-Lanta, qui s'était hissée jusqu'en finale, aurait peut-être dû rester chez elle mercredi 9 juin 2021. Et pour cause, en son absence, la jolie brune de 27 ans s'est fait voler !

C'est ce qu'elle a confié sur Instagram en postant une photo d'elle qui lui a inspiré la légende suivante : "Moi quand on me vole ma commande @blondielemonade qui était posée devant ma porte juste le temps d'une heure. Et dieu sait que ça a été toute une épreuve pour faire cette commande tellement c'était sold out".

Pour se remonter le moral, Inès Loucif a pu compter sur la bienveillance de sa communauté, laquelle l'a largement complimenté pour sa beauté. Même son ex Tristan a glissé un petit commentaire, quelque peu ambiguë. "Tu regardes qui comme ça oh ?", a-t-il écrit, suscitant alors de nombreuses réactions de la part des internautes.