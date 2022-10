Inès Reg amincie de 15 kilos en 3 mois : Sa méthode infaillible et assez inconnue

Depuis près de dix ans, Inès Reg fait le show sur scène et met ainsi des paillettes dans la vie des gens. La jeune femme de 30 ans, qui se cachait sous le costume de la Tigresse dans Mask Singer 2022 le 4 octobre, faisait partie de la troupe du Jamel Comedy Club (à partir de 2013) et a eu la chance d'être davantage mise en lumière au Marrakech du rire en 2019. C'est cette année-là également que l'une de ses vidéos est devenue virale, celle où elle demande à son mari Kevin de mettre des paillettes dans sa vie. Par la suite, elle a enchaîné les projets et a notamment eu le bonheur de présenter son film Je te veux moi non plus sur Amazon Prime l'an passé. Pour l'occasion, elle s'était confiée à Gala. Et elle avait notamment fait des confidences sur sa grosse perte de poids.

Après avoir parlé de sa routine beauté, Inès Reg n'a pas échappé à une question sur sa perte de poids. Car en octobre 2020, la charmante brune avait fièrement révélé qu'elle pesait 61 kilos et que c'est grâce à la méthode Abura qu'elle s'était sentie mieux dans sa peau. "Il n'existe pas de corps parfait. Il n'existe pas de corps instagramable. Ce qui importe c'est notre bien-être. C'est de s'aimer, de s'assumer, d'être fière de ce que nous sommes", écrivait-elle notamment sur Instagram. Nos confrères de Gala ont ainsi souhaité en savoir plus sur sa transformation physique. "Plus qu'un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. À force d'être en tournée et de mal me nourrir, j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années, quand j'ai atteint les 76 kilos (pour 1m50 !), j'ai dit stop. Grâce à cette méthode, j'ai réappris à manger et j'ai éliminé le sucre. En trois mois, j'ai perdu 15 kilos et aujourd'hui je suis stable. De plus, je dors moins, mieux et je me sens en pleine forme", déclarait-elle ainsi en avril 2021.

La méthode Adura, est un régime hypocalorique qui allie deux méthodes minceurs très connues : le régime keto et le jeune intermittent. Le premier est riche en lipides et très faible en glucides afin de limiter le taux d'insuline dans le sang et de contraindre le corps à entrer en état de cétose. Le corps ne puisera plus son énergie dans le sucre comme il en avait l'habitude mais dans les graisses. Il y a alors une diminution des réserves graisseuses et donc une perte de poids. Le jeune intermittent consiste quant à lui à faire 2 repas par jour puis à jeûner pendant 16 heures.