Inès Reg fâchée contre Miss France 2022 ? Diane Leyre a du mal à démêler "le vrai du faux"

À l'issue de la 92e cérémonie Miss France qui s'est tenue le samedi 11 décembre 2021 au Zénith de Caen, en Normandie, le public retiendra bien sûr le sacre de Diane Leyre, Miss Île-de-France qui entame sa nouvelle grande aventure mais ce n'est pas tout. Certains moments de la soirée ne sont pas passés inaperçus. En effet, les téléspectateurs ont par exemple beaucoup commenté la coiffure de Miss Aquitaine et ont surtout placé Inès Reg au coeur d'une polémique.

L'humoriste était membre du jury lors de l'élection et elle est accusée d'avoir prononcé en direct une phrase peu agréable vis-à-vis de Diane Leyre. "Elle, je ne peux pas la voir", aurait-elle lâché en parlant de Miss France 2022 au moment de son discours. Face à l'ampleur que prend l'affaire, Inès Reg est sortie du silence dans la journée de lundi pour s'expliquer et se défendre d'avoir voulu tacler Diane Leyre. Mais qu'en pense la principale intéressée ? Contactée par Télé Loisirs, la jolie brune de 24 ans s'est exprimée.

"J'ai vu passer cela sur les réseaux. Je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Il n'y avait pas de son sur l'image. Les gens lisent sur les lèvres, on ne sait jamais réellement ce qui a été dit. Est-ce que ce n'était pas hors-contexte ? Est-ce qu'elle ne disait pas autre chose ?", se demande-t-elle. Mais quoi qu'il en soit, Diane Leyre préfère garder un bon souvenir d'Inès Reg de qui elle est fan. "Moi, j'adore Inès Reg, j'ai parlé d'elle dans mon discours, je lui ai fait un petit clin d'oeil sur l'humour. Je lui ai même envoyé un petit message après mon élection pour la remercier, car elle faisait partie du jury dont j'ai terminé première. J'ai remercié chaque membre du jury d'avoir voté pour moi", a-t-elle assuré.

Pour ce qui en est de la polémique, Diane Leyre a décidé de ne pas y donner trop d'importance. "Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas très grave. J'aurai peut-être l'occasion de la recroiser. Et si jamais elle l'a dit, j'essaierai de la conquérir de nouveau", a-t-elle relativisé. De son côté, Inès Reg assurait qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'elle ne parlait pas de Diane Leyre lorsqu'elle a lancé cette remarque à l'antenne mais de "la question qu'on lui avait posée". "J'ai trouvé les questions difficiles, pieds dans le plat, bourbiers... Il y en a pour qui c'était peut-être leur première fois sur scène avec un micro, elles sont devant plus de 4000 personnes dans le Zénith, il y a des millions de Français qui les regardent... J'ai trouvé ça compliqué donc c'était ça que j'étais en train de dire à mon camarade", a-t-elle précisé.