Inès Reg fâchée contre Miss France 2022 ? Elle répond à la polémique

Le temps n'est plus à la rigolade. Inès Reg est très remontée contre ceux qui l'ont attaquée sur une soi-disant remarque qu'elle aurait lancée en plein direct à l'encontre de Diane Leyre Miss Ile-de-France élue Miss France 2022 samedi dernier. D'après certains, l'humoriste aurait dit en direct : "Elle, je ne peux pas la voir", en parlant de Diane Leyre. Membre du jury présidé par Jean-Pierre Pernaut (qui en a profité pour adresser un joli message à sa femme) et composé d'Amel Bent, François Alu, Delphine Wespiser, Ahmed Sylla et Philippe Lacheau, l'humoriste de 29 ans a dû mettre les choses au clair face à l'ampleur des critiques.

C'est via sa story Instagram qu'elle s'est exprimée ce lundi 13 décembre. Tout en gardant son sang-froid, elle a partagé un aperçu des nombreux titres de presse qui lui ont inventé une querelle avec Diane Leyre, Miss France 2022. "Coucou la presse de petite vertu. Alors je voulais vous dire que vous n'aviez pas le don de lire sur les lèvres. Je vous précise que je ne parlais pas de Miss Ile-de-France mais j'étais en train de m'indigner sur la question qu'on lui avait posée et, au-delà de ça les questions de chaque Miss", a déclaré Ines Reg, qui a également partagé les doux messages échangés avec la nouvelle reine de beauté, Diane Leyre.

"J'ai trouvé les questions difficiles, pieds dans le plat, bourbiers... Il y en a pour qui c'était peut-être leur première fois sur scène avec un micro, elles sont devant plus de 4000 personnes dans le Zénith, il y a des millions de Français qui les regardent... J'ai trouvé ça compliqué donc c'était ça que j'étais en train de dire à mon camarade", s'est indignée Ines Reg.

Mais ce n'est pas le seul point noir que la compagne de Kevin Debonne a soulevé. "J'ai mis des rajouts, j'ai fait un brushing, je me suis fait maquiller, j'ai mis une robe, j'ai mis une gaine pour rentrer dans la robe ! Est-ce que vous avez déjà essayé de rentrer dans une gaine XXS ? J'ai fait exprès de prendre 8 tailles en dessous pour être sûre que ça gaine tout. Moi je pensais que vous alliez dire 'ce soir, il y avait deux Miss : une sur scène et une dans le jury'. C'était là que je vous attendais", a noté Ines Reg déçue que son look n'ait pas fait autant parler.