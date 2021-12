Miss France 2022 : La coiffure de Miss Aquitaine très commentée, les explications de Sylvie Tellier

Samedi 11 décembre 2021, une nouvelle Miss France a été élue en direct sur TF1 à l'issue d'une cérémonie de plusieurs heures. C'est Diane Leyre, Miss Île-de-France, qui a remporté la couronne et l'écharpe, succédant ainsi à Amandine Petit. La jolie brune fait depuis la tournée des médias et ce lundi soir, elle était invitée à se présenter dans Touche pas à mon poste. Diane Leyre a notamment eu le droit à des questions sur sa vie privée, elle qui a avoué être célibataire, mais elle a aussi été appelée à réagir à une affaire qui suscite la curiosité : la coupe de Miss Aquitaine le soir de l'élection.

En effet, Cyril Hanouna et ses équipes ont relevé plusieurs commentaires indignés au cours de la soirée lorsqu'Ambre Andrieu est apparue sur scène. Elle qui arborait une belle et imposante coupe afro dans son portrait s'est finalement dévoilée les cheveux lissés. "Ah les bâtards !", a lâché Cyril Hanouna après avoir vu les images. Mais d'après Diane Leyre, ce look n'était en rien raté et surtout, en rien imposé. "Moi j'étais à côté d'elle dans les loges quand elle a fait cette coiffure. C'est ce qu'elle a demandé. On a toutes le droit de choisir nos coiffures", a défendu notre nouvelle ambassadrice.

Sylvie Tellier qui était à ses côtés dans Touche pas à mon poste a d'ailleurs insisté sur ce point : toutes les Miss décident de leur look lors de la cérémonie. "On leur dit : 'Vous avez des coiffeurs, des maquilleurs qui sont là pour vous sublimer. Vous ne quittez pas votre poste de coiffure et de maquillage sans que ça vous plaise'", a assuré la directrice du comité Miss France. Dans un soucis de transparence, Sylvie Tellier a néanmoins précisé qu'il y avait bien une condition à un moment donné. "La seule chose qu'on leur impose par exemple, c'est qu'à partir des 15 (sélectionnées, ndlr), elles ont les cheveux attachés. Ça c'est vrai que c'est la production qui l'impose", a-t-elle avoué.

Mais cela n'a donc rien à voir avec l'envie de Miss Aquitaine de faire une folie capillaire. "Nous sommes libres de choisir nos coiffures, Miss Aquitaine, elle adorait sa coiffure, vraiment", a conclu Diane Leyre.