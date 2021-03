Inès Reg, pas de moulures malgré le succès : "On habite toujours dans le 93"

Il y a désormais plus d'un an, en septembre 2019, Inès Reg et son mari Kevin Debonne publiaient une autre de leurs vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Ils étaient alors bien loin de se douter que 20 millions de vues et un spectacle à succès plus tard, ils seraient à deux sur le plateau de C à vous (France 5) afin de présenter leur tout premier film : Je te veux, moi non plus.

Assurant la promotion de cette production Amazon Prime, Inès Reg s'est souvenue d'une vidéo "vraiment improvisée" face à Anne-Elisabeth Lemoine. "C'est dingue ! On se rend compte que cette vidéo fait qu'aujourd'hui on est là, on vient présenter notre film. C'est incroyable. Ça a changé notre vie mais on habite toujours dans le 93", blague l'ancienne du Jamel Comedy Club, le mardi 23 mars 2021.

Même si on ne le voit pas dans la fameuse séquence des "paillettes", Kevin Debonne - également humoriste - est tout de même assez souvent interpellé dans la rue. "Je suis Adil Rami ! Champion du monde mais il a joué aucun match. La seule qui marche, faut que je sois pas dedans. C'est peut-être un signe", sourit-il.

Inès Reg était bien loin de se douter que sa vie ne serait faite que de paillettes et de moulures au plafond une fois cette vidéo postée. "La grande question c'est : 'Est-ce que tu lui a mis des paillettes dans sa vie ?'. Je peux répondre officiellement que les calculs sont bons, il a bien mis des paillettes dans ma vie", estime aujourd'hui la comédienne de 28 ans.