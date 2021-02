Inès Sastre en deuil : l'ex-compagne de Jean-Luc Delarue a perdu son père

Inès Sastre fait son deuil près de sa famille, en Espagne. Elle s'y est réinstallée en septembre dernier, après une trentaine d'années à Paris. Son fils Diego (14 ans) a naturellement suivi sa maman. Le jeune homme est né du mariage du top model avec l'entrepreneur Alexandro Corrias. Les ex-époux ont divorcé en 2008.

Inès Sastre avait alors retrouvé l'amour dans les bras de Jean-Luc Delarue. Le couple s'était séparé trois petits mois après son officialisation, réalisée en première page d'un numéro du magazine Gala.

Jean-Luc Delarue est mort le 24 août 2012 à l'Hôpital Américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. Il avait 48 ans et a succombé à un cancer de l'estomac et du péritoine. Lui aussi était parent, d'un garçon prénommé Jean, né de son premier mariage à Elisabeth Bost et aujourd'hui âgé de 14 ans.