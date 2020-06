Ingrid Chauvin a menti pour ne pas participer à Danse avec les stars

Ingrid Chauvin a révélé avoir menti ! Interviewée par le magazine Gala, dans les kiosques le 11 juin 2020, la star de Demain nous appartient est revenue sur les raisons pour lesquelles elle ne participera pas à Danse avec les stars. Et cela n'a rien à voir avec ce qu'elle disait il y a quelques années.

"J'ai prétexté des douleurs au dos pour ne pas participer au casting de Danse avec les stars, ne pouvant imaginer être devant une caméra en permanence, alors que j'aurais adoré le faire." Elle a beau être une star, Ingrid Chauvin n'est pas du genre à aimer se dévoiler tous les samedis soir dans une émission de télévision regroupant autant de téléspectateurs. Elle déclare : "Je peux me rendre malade avant de prendre part à une émission." Pour bien que l'on comprenne sa timidité, elle explique ensuite que, par exemple, lorsqu'elle se rend à une séance de dédicaces, elle se met à transpirer, son coeur s'emballe et elle craint de perdre ses moyens. En gros, elle est à deux doigts de la crise d'angoisse. Un sentiment compréhensible, alors, pourquoi ne pas l'avoir dit il y a quelques années ?

En 2014, Ingrid Chauvin avait déjà évoqué son refus de faire Danser avec les stars, évoquant à l'époque une incapacité à danser. À TVMag, elle déclarait : "C'est un programme que je regarde, que j'aime beaucoup, mais que je ne pourrais jamais faire, car j'ai des séquelles au dos depuis mon très gros accident de voiture, en 2003. (...) S'ils font Danse avec les stars du slow, j'accours !" Des propos réitérés en 2018 auprès de nos confrères de Télé Star : "On me l'a déjà proposé, mais j'ai eu un grave accident de la route en 2003 et ma colonne vertébrale ne supporterait pas l'entraînement imposé par le show. C'est dommage, parce que j'aurais adoré le faire."

La mère du petit Tom a tout de même été coachée par Anthony Colette pour Demain ou appartient en 2018 afin de mener à bien la chorégraphie du mariage entre Chloé et Alex.

Concernant l'émission Danse avec les stars, à cause du coronavirus, la saison 2020 a été annulée. Le programme reviendra en 2021.