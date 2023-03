Ingrid Chauvin plante Léa Salamé dans Quelle époque! : la raison dévoilée

C'est son premier roman.Ingrid Chauvin a dévoilé en janvier dernier un ouvrage, baptisé L'Échappée belle. Dans ce livre, elle revient sur de nombreux sujets qui touchent notre société, comme les violences intraconjugales. À l'occasion de la promotion de son roman, l'actrice de Demain nous appartient devait être présente dans l'émission Quelle époque !, présentée le samedi 11 mars 2023 par Léa Salamé . Mais voilà que la comédienne n'a pas pu se rendre sur le plateau de France 2. Sur Instagram, Ingrid Chauvin a dévoilé la raison pour laquelle elle était absente. Les annulations de vols ont eu raison de sa présence. "Les vols annulés, la complexité d'un aller-retour incertain ne me permettent pas de me rendre à Paris et d'honorer ma présence dans le cadre de la promotion de mon roman #l'échappéebelle", écrit-elle sur les réseaux sociaux.

Ingrid Chauvin présente ses excuses aux équipes de Quelle époque !

Ingrid Chauvin en a profité pour présenter ses excuses aux équipes de l'émission. Les fans de la romancière ont sans doute été déçus de ne pas avoir pu compter sur l'actrice qui s'était confiée au sujet de son livre à nos confrères de Télé Star. "C'est un exercice qui se base sur tous les témoignages que j'ai reçus lorsque j'ai commencé à relayer les publications de victimes de pervers sur les réseaux sociaux." Ingrid Chauvin revient aussi sur les raisons qui l'ont poussée à choisir le thème des violences conjugales. "Tomber sur un pervers narcissique peut arriver à tout le monde. Une personne sur dix sera confrontée, comme Elsa, mon héroïne, à ce genre de personnalité. Il faut juste apprendre à s'écouter et se respecter. Si on se sent emprisonnée, ce n'est pas de l'amour."

L'occasion aussi de se confier sur sa rencontre avec Philippe Warrin. En effet, tout comme son héroïne, elle est tombée amoureuse d'un homme qu'elle a connu dans sa jeunesse. "C'est vrai que Philippe (Warrin, photographe, ndlr) m'a appris à refaire confiance à un homme. Avant lui, j'avais fait une croix sur le couple. Je me disais : maman solo, ça me va. Ma priorité, c'était mon petit Tom. J'avais effacé toute idée de vie amoureuse. Et c'est quand on ne s'y attend pas du tout que tombent sur nous les jolies choses... Mais j'aurais eu du mal à ouvrir la porte à quelqu'un que je ne connaissais pas. Là, je retrouve un amour perdu, ce que j'ai ressenti il y a vingt ans, et qui était resté intact au fond de moi sans que je ne le sache."