Ingrid Chauvin, son neveu de 4 mois opéré : photos depuis l'hôpital, une malformation en cause

Le frère d'Ingrid Chauvin et sa femme Margot Blue ont vécu une journée par comme les autres aujourd'hui. Ce vendredi 1er octobre 2021, leur petit Jonas (4 mois) a dû être hospitalisé en vue d'une opération. Sur Instagram, la coach spirituel et "oracle reader" a tout expliqué à ses abonnés.

C'est tout d'abord en story Instagram que la femme qui partage la vie de Jérémy Duffau a fait savoir aux internautes que Jonas était à l'hôpital. Elle a partagé une photo en noir et blanc sur laquelle on peut voir l'une des mains du bébé, avec un bracelet à son nom autour du poignet. C'est ensuite un cliché de la merveille tout sourire dans le berceau d'hôpital qu'elle a mis en ligne. "Je pars au bloc avec le sourire, parce que je suis un bébé super courageux", a ensuite écrit Margot Blue en légende d'une photo des deux hommes de sa vie. Puis, elle a révélé pour quelle raison ils ont dû se rendre à l'hôpital : "L'opération de Jonas s'est super bien passée. On lui a retiré une lésion pulmonaire ce matin." Elle a ensuite remercié les personnes qui les ont soutenus dans cette épreuve.

La belle-soeur d'Ingrid Chauvin a ensuite publié plusieurs photos de Jonas à l'hôpital. Puis, elle a fait des révélations sur son état de santé depuis sa grossesse : "Durant le 4ème mois de grossesse on a appris que notre fils avait une malformation pulmonaire. Une partie de son poumon gauche ne s'était pas développée comme il le fallait. Le risque était que cela nécrose ou développe un cancer. Ce risque n'est plus car aujourd'hui il à été opéré pour se faire retirer cette lésion pulmonaire." Elle a ensuite précisé que Jonas avait été très courageux et souriant, de quoi rassurer quelque peu ses parents. "On mesure notre chance d'avoir un tel ange pour fils", a-t-elle conclu.