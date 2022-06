Ingrid Chauvin : Un nouveau bébé dans sa vie, belle annonce en images !

Une belle annonce faite cinq mois après avoir révélé la grossesse de la belle. Rappelons que c'est en janvier que le couple a indiqué attendre son deuxième enfant. "Jonas est fier de vous annoncer qu'il va devenir grand frère ! Notre plus beau cadeau de cette nouvelle année, baby numéro 2 is coming", pouvait-on ainsi lire sur Instagram en légende d'une photo de leur aîné devant une échographie. Le chanteur et sa moitié sont désormais comblés. Déjà parents de Jonas, né en mai 2021, ils accueillent leur deuxième fils. Cela fait donc deux adorables cousins pour le petit Tom !

Pour l'heure, Ingrid Chauvin n'a pas publiquement réagi à l'annonce de la naissance du petit Marlo. Toutefois, nul doute que l'amoureuse du photographe Philippe Warrin se réjouit de devenir une nouvelle fois tata !

Toutes nos félicitations à Jérémy Duffau et sa belle Margot pour la naissance de leur deuxième bébé.