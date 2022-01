Ingrid Chauvin comblée : un nouveau bébé bientôt dans la famille, grande annonce en photos !

L'année 2022 s'annonce pleine de douceur et de surprises pour Ingrid Chauvin. La comédienne de 48 ans s'apprête en effet à accueillir un nouveau bébé dans la famille dans les mois à venir. Pas de petit frère ou de petite soeur pour l'adorable Tom (5 ans), né de ses amours avec son ex-mari Thierry Peythieu, mais un petit cousin ou une petite cousine ! C'est Jérémy Duffau, le frère d'Ingrid Chauvin, qui va devenir papa pour la deuxième fois.

Le chanteur et sa femme Margot Blue sont déjà les heureux parents d'un petit garçon prénommé Jonas et né en mai 2021. Et alors que leur premier bébé n'a pas encore célébré son premier anniversaire, un deuxième enfant est en route ! En effet, sur Instagram, le couple partage une tendre photo de leur aîné, installé dans le canapé tandis que les deux mains de ses parents tiennent une échographie. "Jonas est fier de vous annoncer qu'il va devenir grand frère ! Notre plus beau cadeau de cette nouvelle année, baby numéro 2 is coming", peut-on lire. Plus encore, sur une deuxième photo, le ventre arrondi de la future maman est mis en avant, tandis que les mains des membres de la famille, du papa au grand frère en passant par le chien, sont posées dessus. "Vos pronostics : fille ou garçon ?", interroge le couple.