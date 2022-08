Ireland Baldwin change radicalement de tête, son nouveau look fait déjà parler

C'est une Ireland Baldwin méconnaissable qui a surpris ses abonnés sur Instagram samedi 20 août. La fille des acteurs Alec Baldwin et Kim Basinger s'est affichée presque chauve sur le réseau social. La jeune mannequin n'a pas hésité à poster quelques photos de son nouveau look. "Ne me dites pas que je ne ferai pas quelque chose parce que je le ferai", a écrit Ireland Baldwin en légende du post. Son nouveau look semble déjà ravir les abonnés de la jeune femme, y compris les personnalités comme Hilary Duff, Paris Hilton ou encore sa maman Kim Basinger qui a écrit : "C'est mon bébé... Ne lui dites pas de ne pas faire quelque chose... parce qu'elle le fera... J'en suis témoin et je le suis depuis de nombreuses années... Tout simplement magnifique." D'autres personnalités, y compris ses consoeurs et confrères mannequins ont également réagi au nouveau look d'Ireland sur Instagram : "Trop belle !!!", "Oh mon dieu !!! J'adore ça", "Lara Croft et on adore !!!", "Magnifique", "Oh mon dieu tu as l'air sexy", peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.