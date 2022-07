Iris Mittenaere harcelée : cette partie étonnante de son corps qui fait beaucoup réagir

Depuis quelques jours, Iris Mittenaere a la chance de se retrouver aux Maldives où elle profite de vacances idylliques avec son chéri Diego El Glaoui. Au programme : farniente à la plage, soirées VIP ou encore moments tranquilles à siroter des noix de coco. Bref, la belle brune de 29 ans est au paradis. Elle demeure néanmoins très active sur Instagram et a même échangé avec ses abonnés dans la journée de jeudi 30 juin 2022 à travers une session question/réponse.

Iris Mittenaere a alors eu l'occasion d'évoquer ses projets futurs, son désire d'attendre avant d'avoir des enfants ou encore... ses pieds. En effet, il semblerait que de nombreux internautes vouent une passion dévorante pour cette partie du corps de notre ancienne Miss France. Une passion qu'elle a bien du mal à comprendre. "Je reçois tellement de messages par rapport aux pieds ! Les amis, j'ai des centaines de messages par jour. Il y a énormément de personnes qui ont un problème avec ça. Perso, je trouve ça moche. Diego m'a dit de faire un Only fan de mes pieds", a-t-elle réagi, perplexe mais amusée. Et de continuer : "Je vais devenir milliardaire avec mes chaussettes !"

Si elle préfère prendre ce sujet à la rigolade, il arrive qu'Iris Mittenaere sorte de ses gonds lorsqu'on évoque son physique. Et pour cause, malgré son statut de Miss France et de Miss Univers, elle n'est pas épargnée par les critiques. Il y a quelques jours, elle poussait d'ailleurs un coup de gueule contre ses haters.

"De plus en plus mince, de moins en moins de formes. Vous avez un vrai problème. Déjà, à chaque passage en maillot, il y a un commentaire. Soit j'ai pris du poids, soit j'en ai perdu. [...] Ceci est mon corps. Donc la manière dont il évolue ne concerne que moi. Et croyez-moi, il n'a pas fini d'évoluer. Gardez votre salive. Vous ne réveillerez pas les vieux démons de mon adolescence avec vos commentaires. J'ai trop longtemps souffert d'être le squelette de service. Apprenez à être doux avec vous-même et avec les autres", lâchait-elle, espérant éveiller les consciences.