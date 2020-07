Iris Mittenaere prête à twerker en bikini : photo et détails sur son maillot

Iris Mittenaere est une bombe et chaque photo qu'elle poste est un modèle de sensualité et de bon goût vestimentaire. En même temps, difficile de rivaliser avec une Miss France (2016), également élue Miss Univers (2016). Mercredi 1er juillet 2020, la magnifique brune de 27 ans a encore enflammé la Toile en dévoilant trois photos d'elle, dont une très drôle, en maillot de bain. Un deux-pièces que l'on peut très facilement se procurer.

Iris Mittenaere profite actuellement de la Corse où il fait beau et qui sent bon le sable chaud. Lors d'une sortie plage, elle a pris la pose avec une amie blogueuse et a fait un joli coup de pub à la marque qui a créé son maillot. Moulée dans son deux-pièces qui bien sûr lui va à la perfection, Iris Mitteanere dévoile que sa jolie création est signée Carioca Porto-Vecchio.

En quelques clics sur le site, on remarque que le modèle qu'elle porte est le Crysta et qu'il vaut 195 euros. Disponible uniquement en noir, il se compose d'un haut triangle fixe noué autour du cou avec un volant en glitter sous la poitrine. Le bas est bordé du même volant glitter de chaque côté.

"Ça part toujours en live, les shootings entre amis. Swipe pour voir le real me", a commenté la bombe. Et il est vrai que la troisième photo où elle pose le postérieur en arrière comme si elle allait exécuter un twerk, dévoile une Iris qui ne se prend pas du tout au sérieux. Les fans ont évidemment adoré.

Bien sûr son compagnon Diego était du voyage. Avec les autres invités, ils ont eu la chance de faire un tour en bateau, de croiser des dauphins et même de survoler la côte en hélicoptère. Un séjour de rêve... mieux que le précédent. Le 21 juin 2020, elle avait posté sur les réseaux sociaux une photo qui avait beaucoup fait jaser. Elle avait dévoilé que ses jambes étaient couvertes de bleus. La faute à un "petit accident de karting", comme elle l'a dévoilé ensuite.