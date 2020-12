Iris Mittenaere sans maquillage et critiquée : lassée, elle répond quand même aux haters

Grâce aux réseaux sociaux, Iris Mittenaere communique directement avec ses fans, ce qui l'expose plus aux critiques et aux commentaires déplacés. L'ex-Miss France et ex-Miss Univers a répondu à un internaute sur sa dernière publication, la montrant sans maquillage.

"Qui a déjà regardé The Wilds ?! Je suis en plein dedans je suis fan !!", a écrit @irismittenaeremf en légende de sa publication du dimanche 13 décembre 2020, un poste sponsorisé par Amazon Prime Video. Plutôt que de répondre à sa question, les followers de la bombe de 27 ans ont surtout commenté ses photos. Iris pose sur une plage de Saint-Martin, en chemise blanche et short kaki. Sans maquillage et pieds nus, elle tient également un masque à oxygène, en référence à la série The Wilds, consacrée à un groupe d'adolescentes coincées sur une île pour une expérience sociale.

"Tellement belle sans maquillage. Quand les filles comprendront", a déploré un internaute concernant le look naturel d'Iris, qu'il espère voir plus adopté. Cette dernière lui a répondu : "Quand les gens arrêteront de faire des commentaires du genre : pas la même sans make up etc... je pense que les femmes s'accepteront mieux... Aujourd'hui je n'ai plus rien à prouver, j'ai trouvé un amour sincère, qui me trouve belle quoi qu'il arrive, j'ai des amis qui m'aiment pour qui je suis. Alors en terme de beauté, heureusement l'avis de 4 c**** m'importe peu :)"