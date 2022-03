Iris Mittenaere, sosie de la compagne d'une star du foot ? L'ancienne Miss s'en amuse !

Il y a parfois des moments où les avis s'accordent sur les réseaux sociaux. Si souvent on a le droit à des disputes dans tous les sens, Iris Mittenaere a réussi l'exploit de mettre d'accord pas mal de monde dans sa communauté sur sa ressemblance avec une autre star très populaire sur Instagram. L'ancienne Miss France et Miss Univers profite de la vie du côté de Dubaï avec son nouveau compagnon Diego El Glaoui, mais elle n'oublie pas de participer à des évènements très attendus et on l'a récemment vu du côté de Milan pour la Fashion Week.

Très active sur les réseaux sociaux, la belle brune de 29 ans a récemment remarqué quelque chose d'assez étrange dans les commentaires de ses publications et elle a tenu à en faire part à sa communauté sur Instagram. Suivie par 2,8 millions d'abonnés, Iris Mittenaere a publié dans sa story des commentaires la comparant à la compagne de Cristiano Ronaldo, le mannequin espagnol Georgina Rodriguez. "Tu ressembles à Georgina", "Un air de Georgina Rodriguez sur cette photo" ou encore "Sur certains plans tu ressembles à Georgina !", les internautes sont très nombreux à lui faire la remarque.

Un sondage pour vérifier la ressemblance

Intriguée, Iris Mittenaere indique que cela fait des mois que ses abonnés lui disent ça et dans sa story suivante, elle met une photo de Georgina en ajoutant un sondage et en leur posant la question suivante : "Vous trouvez qu'il y a un air ?". Résultat, les internautes sont très partagés, mais 52 % pensent tout de même qu'il y a un air de ressemblance contre 48 % qui pensent le contraire. Un petit jeu amusant qui montre que l'ancienne Miss France a de l'humour et qu'elle s'amuse de ces comparaisons qui plaisent bien à ses fans.

L'ex de Kev Adams a donc pris à la rigolade les commentaires sur sa ressemblance avec la compagne de Cristiano Ronaldo, qui attend d'ailleurs des jumeaux pour très bientôt. Toutes les deux très portées sur la mode, il ne serait pas étonnant de les voir à côté lors de la Fashion Week de Paris qui a lieu en ce moment. L'occasion de voir si les internautes ont vu juste !