Isabelle Adjani détaille sa relation forte avec sa nièce Zoé Adjani, marquée par la mort de son père

Très discrète sur sa vie privée, Isabelle Adjani a fait une exception ce jeudi 19 mai 2022 en se livrant comme rarement à Paris Match. L'occasion pour la star d'en dire plus sur sa vie sentimentale – une situation qui amuse beaucoup ses fils, Gabriel-Kane Day-Lewis et Barnabé Nuytten – mais aussi un autre membre de sa famille, qui compte beaucoup pour elle : sa nièce, Zoé Adjani. À 20 ans, c'est une actrice à suivre. Et qui fait déjà la fierté de sa tante. À nos confrères, l'actrice de La Reine Margot ne cache pas ses sentiments concernant sa nièce, "une enfant bénie".

"J'aurais tant aimé être comme elle à 20 ans, dans la joie de vivre du matin au soir, confie Isabelle Adjani. J'admire son intelligence, sa détermination, la sincérité de ses engagements. Elle est un exemple de résilience." Zoé Adjani a été choisie pour jouer au casting du film Les Amandiers, de Valeria Bruni-Tedeschi, qui se retrouve en compétition officielle à cette 75e édition du Festival de Cannes. Son histoire a été marquée par la disparition de son père, Eric. "Le chemin de vie douloureux puis la mort de son père, mon frère, Eric dont nous parlons avec amour, n'ont pas assombri son désir", estime Isabelle Adjani.

Je ne chercherai jamais à me substituer à sa mère

L'actrice a toujours été très présente pour Zoé Adjani, et n'a pas fini de l'être. "Par respect, je ne chercherai jamais à me substituer à sa mère, a-t-elle déclaré. Aimer tendrement, être sa tante à chaque moment partagé me suffit." La jeune artiste de 20 ans est souvent sur les traces de ses origines, comme le révèle son illustre tante. "Elle s'appelle Zoé-Leilla, avec deux 'l' car son père voyait l'arrivée de cette petite fille comme celle d'un ange, livre Isabelle Adjani. Elle n'a pas connu mon père, hélas, mais je sais qu'elle entreprend sa recherche généalogique avec la force de son énergie et de sa belle constance." La jeune comédienne est d'ailleurs récemment partie tourner en Kabylie, Cigare au miel, son deuxième film, là où est son père. Zoé Adjani en a été bouleversée.

Isabelle Adjani est-elle en couple ?

À propos de sa vie sentimentale, Isabelle Adjani a confié vivre seule, dans son havre de paix au Portugal. "Comme le disent mes fils : 'C'est sûrement pour ça que t'arrives à faire enfin ton métier en continu, parce qu'il n'y a plus personne pour t'empoisonner le quotidien...'", s'est-elle amusée. Et d'ajouter : "Ça c'est un privilège que j'accorde seulement à mes enfants et à mes proches, confie-t-elle. Aucun regret aucun manque, aucune amertume. Tout va bien."