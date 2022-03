Isabelle Adjani et son histoire avec Daniel Day-Lewis : un impact sur sa carrière ? Elle répond

Lorsqu'elle fait la connaissance de Daniel Day-Lewis en 1989, Isabelle Adjani est au sommet de sa carrière, notamment grâce à sa performance dans le biopic Camille Claudel. C'est d'ailleurs à l'occasion de la première londonienne de ce film, réalisé par son ex-compagnon Bruni Nuytten (le père de son fils Barnabé, né en 1979), qu'elle se laisse séduire par le Britannique. L'actrice française s'accorde alors une pause loin des plateaux de tournage...

A la question de savoir si elle a "payé" cette prise de distance par amour, Isabelle Adjani répond : "Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le, bien que ses chemins soient rudes et escarpés, confie-t-elle aujourd'hui, auprès du magazine Gala du 10 mars 2022. Et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses plumes puisse vous blesser." La star de 66 ans ajoute alors : "Tout ce que je peux dire, c'est que ça ne m'a pas privée de ma célébrité. J'aurais pu me retrouver à en pleurer, j'en ris encore. Alors récompense ou punition ? J'en sais trop rien."

Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis se sont finalement séparés en 1995, alors que l'actrice était enceinte de leur fils Gabriel-Kane. "Les parents ont eu la délicatesse de se séparer avant qu'il n'arrive. C'est très pratique pour l'enfant : aucun traumatisme", avait-elle confié à Madame Figaro en 2016. Son deuxième garçon, l'actrice l'a d'abord élevé seule, notamment en Suisse, où elle est partie vivre un temps pour s'assurer d'obtenir la garde de son fils.

Finalement, les relations entre les parents de Gabriel-Kane se sont "pacifiées", même si chacun garde ses distances : "Je suis convaincue que les grandes passions ne se transforment jamais en grandes amitiés. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour sa carrière et pour la vie qu'il a offerte à sa nouvelle compagne et à ses enfants, mais il serait intrusif et incongru de le revoir aujourd'hui."

Je suis une solitaire

A 64 ans, Daniel Day-Lewis vit entre New York et Dublin, avec sa femme Rebecca Miller et leurs deux fils : Ronan (né le 14 juin 1998) et Cashel (né en mai 2002). De son côté, après son histoire d'amour tumultueuse avec Jean-Michel Jarre au début des années 2000, Isabelle Adjani a été en couple avec le neurochirurgien Stéphane Delajoux. Depuis leur rupture survenue en 2009, la comédienne n'a plus évoqué de partenaire de coeur. "Il y a une solitude en moi. Je suis une solitaire, avait-elle confié à Madame Figaro en 2017. J'ai pris l'habitude de vivre seule : où installerais-je aujourd'hui cet éventuel amoureux ? Je vais bien, je me sens bien dans mon corps, le bonheur m'arrive de l'intérieur."

Côté cinéma, Isabelle Adjani sera prochainement à l'affiche du prochain film de François Ozon, Peter von Kant. On la retrouvera également dans un nouveau rôle de personnage historique : celui de Diane de Poitiers, dans un téléfilm en deux parties qui sera diffusé sur France 2 en 2022.