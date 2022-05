Isabelle Adjani : Rares confidences sur sa vie sentimentale, qui amuse beaucoup ses fils

Isabelle Adjani sera au moins de novembre 2022 à l'affiche de Mascarade, de Nicolas Bedos. La légendaire actrice y interprète une star de cinéma comme on en fait plus entre drama queen hollywoodienne, tyrannique est insatisfaite. Une personnalité aux antipodes d'Isabelle Adjani, qui n'a désormais à Paris que sa vie professionnelle, elle qui vit désormais dans son havre de paix au Portugal. Mais y vit-elle seule ? Ou en couple ? La comédienne se livre comme rarement sur sa vie sentimentale dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 19 mai 2022.

"En vérité, ce que vous voulez savoir, c'est si je suis seule dans ma vie, n'est-ce pas ? La réponse est oui", affirme-t-elle. Une situation qui amuse beaucoup ses fils, Gabriel-Kane Day-Lewis et Barnabé Nuytten. "Comme le disent mes fils : 'C'est sûrement pour ça que t'arrives à faire enfin ton métier en continu, parce qu'il n'y a plus personne pour t'empoisonner le quotidien...'" Une vérité sur laquelle elle est bien d'accord. "Ça c'est un privilège que j'accorde seulement à mes enfants et à mes proches, confie-t-elle. Aucun regret aucun manque, aucune amertume. Tout va bien."

Je suis solitaire

"Je suis solitaire qui n'aime pas se sentir seule", admet-elle. Et c'est donc au Portugal qu'Isabelle Adjani a trouvé son bonheur, "comme Leïla Slimani et Rachida Brakni". Elle se pense plus sensible à la douceur de vivre "devenue rare", avec le temps. Elle évoque également le "confort de l'anonymat", "le luxe régénérateur des cures holistiques". Une nouvelle vie qui lui va bien et l'épanouit. "La nomade en moi revit", avoue celle qui a repris les voyages depuis la fin du confinement. Et retrouve le bonheur d'aller aux États-Unis ou encore au Maroc.

Trompée par Jean-Michel Jarre avec une célèbre actrice

En 2002 pourtant, Isabelle Adjani pensait avoir rencontré l'homme de sa vie lorsqu'elle croisa la route de Jean-Michel Jarre. Mais le beau brun viril, charismatique et un peu torturé lui a finalement laissé le coeur en miettes. Après deux ans d'une relation qu'elle pensait idyllique, l'actrice du film La reine Margot avait découvert qu'il la trompait avec une autre actrice : Anne Parillaud. Un déchirement qui a finalement construit Isabelle Adjani, comme le reste de ses histoires d'amour.