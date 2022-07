Isabelle Adjani sans filtre : elle se dit conquise par les "jolis petits culs" et les "lèvres gourmandes"

Objet du désir dans de nombreux films dont La reine Margot, L'Histoire d'Adèle H., L'été meurtrier ou Diabolique, Isabelle Adjani a fait d'étonnantes confidences sur sa sexualité aux journalistes du magazine Les Inrockuptibles. Regrettant que le mot "sexy" ait "perdu sa charge érotique depuis un bail", l'actrice explique : "On dit sexy comme on dit joli, un petit haut sexy, une robe sexy. Sexy, c'est devenu presque mignon dans le monde des femmes parce qu'on a compris que dans la tête de certains hommes sexy était synonyme de allez-y !"

Les hommes sont devenus sexys

Pour elle, ce terme désigne au contraire "l'impertinence d'une féminité conquérante, le droit d'assumer ses désirs tout en soulignant leur maîtrise, c'est celle qui dit oui, qui dit non... et je ne suis ni une poupée ni une pépée !". Avantage non négligeable de notre époque, les messieurs ont désormais plus de facilités à assumer leur côté sexy et sensuel. "En revanche, les hommes sont devenus sexys : les femmes ont pu alors parler sans complexe de leur joli petit cul, de leurs lèvres gourmandes. ou d'autres attributs d'un homme objet obscur de nos désirs." ajoute la maman de Barnabé et Gabriel-Kane.

Se souvenant de ses premières émotions érotiques, elle explique les avoir ressenties par "des images suggérées par les sons, par les mots". Et si certain(e)s peuvent être émoustillé(e)s par la saga Cinquante Nuances de Grey ou par 365 Days avec le beau Michele Morrone, pour Isabelle c'est plutôt la pièce Phèdre de Racine qui a ses faveurs. "Rien de plus classique, rien de plus bouleversant que les mots d'une étreinte désirée, imaginée, plus forte que la chair elle-même : "Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue; Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler; Te sentis tout mon corps et transir et brûler" Ça déchire, non ?" confie-t-elle.

S'il reste à savoir si l'actrice - qui a échappé à Harvey Weinstein en 1994 - a dans sa vie personnelle un homme avec lequel partager ses désirs, elle a récemment confié aux journalistes de Paris Match être toujours un coeur à prendre. "En vérité, ce que vous voulez savoir, c'est si je suis seule dans ma vie, n'est-ce pas ? La réponse est oui", a-t-elle affirmé, très heureuse d'être libre comme l'air et possiblement tentée par de nouvelles et trépidantes passions.