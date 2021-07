Isabelle Balkany : Mort de son grand frère, un deuil amer

Jean-Claude Smadja avait des relations compliquée avec sa célèbre soeur. En 2019, lors de l'affaire judiciaire autour de l'achat de la villa Pamplemousse, sur l'île de Saint-Martin, par Isabelle et son mari Patrick Balkany, on avait alors pu découvrir que le frère et la soeur ne se parlaient visiblement plus. La brouille était partie de l'héritage familial : au décès de Salomon Smadja, un industriel ayant acquis une belle fortune, Isabelle, son frère Jean-Claude et sa soeur Danièle auraient chacun reçu 33% de la société paternelle. Entendu par la justice, Patrick Balkany avait apporté des précisions...

"Ma femme ne s'en occupait pas mais un matin, mon beau-frère est venu et lui a dit qu'il avait besoin de 5 millions de francs pour une augmentation de capital. On n'a pas pu, mais eux ont mis l'argent malhonnêtement avec leur compte courant. Du coup, ma femme s'est retrouvée diluée avec seulement 10% du capital. Elle a finalement vendu ses parts à son frère et sa soeur pour 4 millions de francs (...) Ils se sont ensuite partagés 620 millions de francs [avec une vente à une société américaine, NDLR], relatait Marianne. Par la suite, Isabelle aurait reçu 5 millions en compensation et c'est cet argent qui aurait servi à l'achat de la fameuse villa, ajoutait Patrick Balkany. Mais ce dernier ajoutait que, lorsqu'il avait fallu payer une caution d'un million d'euros pour sortir de prison, Jean-Claude avait répondu absent...

Malgré cette querelle, Isabelle Balkany semble aujourd'hui apaisée vis-à-vis de son défunt frère. "On pardonne pour oublier l'empreinte de la déception", a-t-elle partagé sur Twitter. Une citation attribuée à Sonia Lahsaini. Et Isabelle, d'ajouter : "Et message personnel pour toi, Papa, qui accueille ton fils aîné."