Isabelle Balkany révoltée et "humiliée", on lui a retiré sa Légion d'honneur !

C'est une décision de plus qui lui brise le coeur. Isabelle Balkany a été condamnée en appel à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité en mars 2020. Mais ce n'est pas tout. Samedi 26 juin, la femme politique de 73 ans a subi un nouvel affront alors qu'on lui retirait officiellement sa Légion d'honneur - annonçait le Journal Officiel -, ses problèmes juridiques n'étant pas en phase avec les valeurs de cette récompense. "Cette exclusion entraîne la privation définitive de l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur", annonce le grand chancelier dans un arrêté publié au titre de la présidence de la République.

La décision de lui retirer sa médaille est rétroactive à la date de sa condamnation. Isabelle Balkany, qui a toujours été une grande sensible, s'est agacée de cette nouvelle épreuve. "C'est une humiliation supplémentaire, évidemment publique et peut-être inutile, a-t-elle expliqué à l'AFP. Ma condamnation n'avait aucun lien avec ma gestion locale, pour laquelle j'ai été décorée." Sur les réseaux sociaux, l'épouse de Patrick Balkany a également exprimé sa peine et sa révolte. Elle regrette cette "blessure" terrible qui "gomme" tout ce qu'elle a pu faire de bien et d'utile pendant quarante ans et évoque les répercussions de cette mise au pilori.