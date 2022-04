Isabelle Huppert chic, Chloé Jouannet déchaînée avec Sandor Funtek à la soirée Ruinart

Siroter un petit verre et faire la fête en pleine semaine (avec modération, évidemment) n'a jamais fait de mal à personne, surtout en ces temps particulièrement compliqués. Alors les stars se sont rendues au palais de Tokyo ce jeudi 31 mars pour célébrer la collaboration entre la maison Ruinart et l'artiste contemporain danois Jeppe Hein. Du beau monde a fait son entrée pour venir applaudir cet événement. Isabelle Huppert, tout de noir vêtue, a posé avec le directeur général de Ruinart Frédéric Dufour et l'artiste sollicité par la maison pour faire rayonner son image en 2022.

Autre invitée : Chloé Jouannet. La fille d'Alexandra Lamy, dont la mère était aussi présente, a fait une apparition au bras de son chéri, le comédien Sandor Funtek et de sa grande amie Zoé Marchal, fille de Catherine et d'Olivier Marchal. Les copines étaient déchaînées et avaient de l'énergie à revendre, fait logique après s'être prélassé sous le soleil de la Guadeloupe.