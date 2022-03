Sophie Marceau toute nue dans I Love America : elle évoque son tournage pour Amazon

Actrice principale dans le film I Love America réalisé par Lisa Azuelos, Sophie Marceau y campe une réalisatrice dont la maman est en train de mourir, débarquant aux États-Unis, bien déterminée à retrouver l'amour avec l'aide de son meilleur ami Luka. Pour les besoins du film, l'actrice de 53 ans a dû se montrer entièrement nue à plusieurs reprises. Pour autant, la star (de son vrai nom Sophie Maupu) n'a pas été gênée par ces exigences.

"La nudité au cinéma ne me gêne pas si elle raconte quelque chose" confie-t-elle au Parisien, avant d'ajouter : "Le corps parle, c'est une notion importante quand on est actrice. Il n'y a pas que la tête et les mots : tout joue, le corps envoie des signaux (...) Pour moi, c'est aussi important que ma tête. Mon corps est mon instrument, mon outil, il fait aussi partie de la mythologie. Moi, le corps m'émeut, on lit tout dans un corps".

C'est du vécu !

Amusée, elle a par ailleurs évoqué une scène où elle apparaît nue face à un nudiste averti et s'est dite fière de révéler avec ce film "la joie, ce qui va bien" ainsi "qu'une sexualité des femmes de plus de 50 ans qui serait heureuse". "Lisa m'a permis de jouer des scènes comme celle où je me retrouve à poil pour un premier rendez-vous Tinder avec un nudiste. Or c'est du vécu pour elle !", s'est-elle ainsi souvenue avec humour.

Pendant le tournage, la jolie brune - qui fait son grand retour au cinéma après trois ans d'absence - a également dû apprendre à se servir de l'application de rencontres Tinder. Mais dans la vraie vie, nul besoin de trouver l'amour pour l'actrice qui partage désormais sa vie avec Richard Caillat, comme l'avait dévoilé Paris Match en janvier dernier. "Dans la véritable existence, celle qui n'a, selon ses dires, pratiquement jamais vécu seule, ne cherche pas l'amour : elle l'a trouvé. Sa relation avec un chef d'entreprise et directeur de théâtres parisiens, paraît l'équilibrer comme un bonheur simple. Une romance sans complication, enfin", écrivaient ainsi nos confrères.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Sophie Marceau apparaît nue puisqu'elle avait déjà posée dans le plus simple appareil pour une campagne de la marque Chaumet en 2010 mais aussi pour Paris Match en 2009 lors d'un shooting avec Monica Bellucci.